“Alta coimera, Karina es alta coimera”, dice el estribillo modificado del conocido tema internacional Guantanamera, que nació en las redes y se popularizó en ‘La Fábrica de Jingles’.

Y así como se escuchó en un boliche y se convirtió en hit viral, también se escuchó en el subte porteño, donde los pasajeros entonaron la canción que se usa para cuestionar a Karina Milei por el supuesto cobro del 3% en las partidas destinadas a discapacidad.

Las imágenes muestran a las personas con celulares en mano, risas y complicidad entre desconocidos, dejando en claro cómo una parodia musical puede transformarse en un fenómeno colectivo.