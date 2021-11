El programa de Tato Young en LN+ demostró que ni siquiera saben operar como hacen desde el resto de los programas del canal que Esmeralda Mitre dice que es de Macri.

En esta ocasión la idea era demostrar que el plan de control de precios no había servido de nada y que las frutas y verduras habían aumentado sin control.

Pero no. Fueron a una verdulería y el dueño les tuvo que decir la verdad. No sólo la mayoría de los precios no aumentaron sino que algunos productos habían bajado.

Tato Young se indignó con el resultado del móvil y decidió darlo por terminado antes de que su público se avive.