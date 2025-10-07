Obviamente las redes sociales explotaron por la vergüenza ajena que generó el mismísimo presidente de la Nación Argentina durante la presentación de su libro en el estadio Movistar Arena.

Allí Milei no solo dio una sarta de declaraciones realmente insólitas y completamente fuera de la realidad, sino que decidió jugar a ser rockstar por un rato y presentó a "la banda presidencial" libertaria, compuesta por varios legisladores y funcionarios.

En un show financiado mayormente por la droguería Suizo Argentina (sí, la misma de las coimas a Karina), Milei cantó varios covers de manera vergonzosa como si se tratara literalmente de un payaso.

En algunos de esos temas también fue acompañado por funcionarios como Lilia Lemoine, con quién cantó un tema de Gilda, como si se tratara de un karaoke.