No salió
Llevaron a un analista de redes para saber si el gobierno había conseguido instalar la palabra 'operación', pero fue todo lo contrario
En A24, Eduardo Feinmann invitó al analista político Diego Corbalán al estudio; este explicó qué sucedió en las redes desde que estalló el escándalo de corrupción que afecta al gobierno, y el resultado fue lapidario.
No siempre se puede tapar un hecho grave que podría afectar la credibilidad de un gobierno como sucedió con la cripto estafa de $LIBRA.
El gobierno de Javier Milei salió casi indemne de esa estafa internacional con cripto monedas y la sensación de impunidad pareció haberse adueñado de ellos.
Pero los audios de Diego Spagnuolo parecen haber penetrado de una forma que no esperaban, y en A24 quisieron medir el alcance del daño.
Diego Corbalán se especializa en analizar lo que se está conversando en las redes sociales para entender el pensamiento de las votantes.
Y a pesar de lo que pretendía el gobierno, en vez de a palabra 'operación', las que aparecen como más mencionadas son ‘coimas’ y ‘corrupción’.