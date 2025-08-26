No siempre se puede tapar un hecho grave que podría afectar la credibilidad de un gobierno como sucedió con la cripto estafa de $LIBRA.

El gobierno de Javier Milei salió casi indemne de esa estafa internacional con cripto monedas y la sensación de impunidad pareció haberse adueñado de ellos.

Pero los audios de Diego Spagnuolo parecen haber penetrado de una forma que no esperaban, y en A24 quisieron medir el alcance del daño.

Diego Corbalán se especializa en analizar lo que se está conversando en las redes sociales para entender el pensamiento de las votantes.

Y a pesar de lo que pretendía el gobierno, en vez de a palabra 'operación', las que aparecen como más mencionadas son ‘coimas’ y ‘corrupción’.