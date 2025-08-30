El malestar contra La Libertad Avanza después de que aparecieron los audios de Diego Spagnuolo han ido en aumento.

Una muestra de esto fueron los actos en Junín, Lomas de Zamora y Corrientes donde los gritos e insultos de la gente los obligó a suspender lo pactado.

Ahora el que sufrió los insultos de la gente de a pie fue Lisandro Almirón, el candidato libertario en Corrientes, quien tuvo que escapar de los insultos escondiéndose en un local de McDonald’s.