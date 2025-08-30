A donde vayan
Lisandro Almirón, el candidato de Milei en Corrientes, se tuvo que esconder en un McDonald’s por los insultos de la gente
No son buenos momentos para los candidatos libertarios, y en Corrientes hubo una nueva muestra de ello cuando Lisandro Almirón debió escapar de la furia de quienes le reclamaban haber votado la ley contra la discapacidad.
El malestar contra La Libertad Avanza después de que aparecieron los audios de Diego Spagnuolo han ido en aumento.
Una muestra de esto fueron los actos en Junín, Lomas de Zamora y Corrientes donde los gritos e insultos de la gente los obligó a suspender lo pactado.
Ahora el que sufrió los insultos de la gente de a pie fue Lisandro Almirón, el candidato libertario en Corrientes, quien tuvo que escapar de los insultos escondiéndose en un local de McDonald’s.