Legalícenla
Lipovetzsky le llevó un frasco de marihuana a Rebord y las redes enloquecen
El candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires por Partido Federal sorprendió al llegar a la entrevista al stream con un frasco de cogollos de marihuana. Así, Daniel Lipovetzky, propuso el debate por la despenalización de la planta santa.
Se picó en la mesaza de Blender del domingo a la noche. En medio del debate que moderaba Tomás Rebord con Martín Lousteau, Esteban Paulón, Fernando Gray y Florencio Randazzo, se sumó Daniel Lipovetzsky.
Y lo hizo con un frasco de cogollos de marihuana. Ante la sorpresa de los presentes, el candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires por Partido Federal propuso así "la legalización de la marihuana, como hizo Uruguay". "Los verdaderos liberales…", dijo sin nombrar al gobierno nacional.
El debate
Lipovetzsky propuso despenalizar la marihuana.
Y las redes reaccionaron: