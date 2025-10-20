Se picó en la mesaza de Blender del domingo a la noche. En medio del debate que moderaba Tomás Rebord con Martín Lousteau, Esteban Paulón, Fernando Gray y Florencio Randazzo, se sumó Daniel Lipovetzsky.

Y lo hizo con un frasco de cogollos de marihuana. Ante la sorpresa de los presentes, el candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires por Partido Federal propuso así "la legalización de la marihuana, como hizo Uruguay". "Los verdaderos liberales…", dijo sin nombrar al gobierno nacional.

El debate

Lipovetzsky propuso despenalizar la marihuana.

Y las redes reaccionaron: