Lilita Carrió volvió con todo en un móvil de Puro Show después de sus declaraciones en la mesa de Mirtha, donde confirmó lo que ya era más cantado que el Feliz Cumpleaños, como suele decirse.

Cuando el cronista le preguntó sobre “el flashback de los noventa” respecto a la relación de políticos con famosos, pero basándose en las relaciones de Milei, la ex diputada no dudó: “¿Los gatos?”.

Acto seguido, lo reafirmó: "Sí, es una reminiscencia, pero con una Yuyito más grande". Por lo que el periodista le preguntó si creía en esa pareja, y Carrió volvió a sentenciar: "No, todos son contratos. Yo lo aprendí en los noventa porque me explicaban, porque yo pregunto todo porque no entendía nada".

En este gran gobierno fake, incluso el periodista Rodrigo Lussich -entre muchos otros, claro- lanzó un dato que hizo pensar aún más que todos estos romances fueron tan solo contratos, para que Milei pudiera levantar un poco su imagen, ante una realidad que lo deja completamente solo junto a su hermana y sus perros.