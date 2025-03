Lilia Lemoine y sus contradicciones comenzaron diciendo que “desconocían totalmente” a Victoria Villarruel, a pesar de que ella “sabía que no era libertaria” y tal vez por eso la ataca en cada oportunidad que tiene.

Pero al parecer a pesar de no ser libertaria, el hablar de justicia social es prostituir sus ideales y que de pronto “va a buscar que seamos todos iguales”. Tal vez habría que explicarle a Lilia que es una cosa o la otra porque solo en la cabeza de un libertario la justicia social está mal vista y las personas no somos todos iguales. O sea que si no era libertaria no prostituyó ningún ideal, pero es difícil explicarle esto a Lilia que fue a la tele solo para atacar a Villarruel.

Pero la cosa no terminó ahí, la diputada aseguró que “está confabulada con personas que son de la oposición” y hasta se arriesgó a decir que sospecha que estaba esperando un golpe blando ya que Villarruel quiere ocupar el sillón de Rivadavia.

Y aunque la mayoría tiene muy en claro que la derecha y la Justicia Social no se llevan de la mano y que la declaración de Villarruel fue meramente política, este fue el video que hizo enojar a la cosplayer y peluquera devenida en diputada nacional.