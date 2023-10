Dentro de La Libertad Avanza no todos se llevan tan bien como quieren hacer creer.

El caso paradigmático de esto es el enfrentamiento que mantiene la candidata a Diputada Lilia Lemoine con la legisladora porteña Rebeca Fleitas.

Hace un tiempo se había filtrado un audio donde la cosplayer insultaba a la legiladora por no querer nombrar “asesores” en la legislatura a los que la había ayudado en la campaña y donde denunciaba que la interna había sido ganada por sólo un voto y aseguraba que había habido fraude. Ahora amplió diciendo que ella trabaja en el área de sistemas sugiriendo que sabe cómo se hizo ese fraude.

Este es el audio que se había fitrado

"Rebeca (Fleitas) fue la única hija de puta que dijo: 'Ay, yo soy libertaria, entonces no voy a tener asesores'", expresó en tono de burla y siguió: "Ese fue el gran problema con Rebeca... que no quiso darle cargos a 'los pibes' gracias a los que obtuvo una banca", según el análisis de Lemoine. En el mismo audio denunció que "hubo fraude en las elecciones internas... No es digna, no es digna legisladora y encima mete proyectos por todos lados para figurar, hace que trabaja", aseveró visiblemente molesta.

La respuesta de la legisladora Rebeca Fleitas

La legisladora Rebeca Fleitas había denunciado, a mediados de 2022, que Carlos Kikuchi, exarmador de La Libertad Avanza, y Nicolás Emma, presidente del Partido Libertario, la presionaron para que designe a todo "el personal de despacho" a diversos militantes previamente seleccionados por ellos. A lo que la legisladora porteña se negó y denunció lo sucedido mediáticamente en un programa radial.

