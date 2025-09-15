Ya lo ve Presidente
Lilia Lemoine quiso picantear a Axel sobre el indulto a Cristina y las redes la volvieron a dejar en ridículo
Al menos la diputada está comenzando a digerir el hecho de que Javier Milei no será reelegido, pero la pregunta que le hizo generó interesantes reacciones.
La inefable diputada libertaria que cada vez que puede demuestra que no era la mas piola de la clase, se quiso hacer la picante con Axel por redes, porque en persona no se anima, pero no esperaba las respuestas de las redes.
Al menos Lilia le preguntó a Axel qué haría si fuera Presidente en 2027, dando por descontado que Milei no podría ganar una reelección.
Pero lejos de conseguir lo que buscaba, las redes la volvieron a ridiculizar.