La inefable diputada libertaria que cada vez que puede demuestra que no era la mas piola de la clase, se quiso hacer la picante con Axel por redes, porque en persona no se anima, pero no esperaba las respuestas de las redes.

Al menos Lilia le preguntó a Axel qué haría si fuera Presidente en 2027, dando por descontado que Milei no podría ganar una reelección.

Pero lejos de conseguir lo que buscaba, las redes la volvieron a ridiculizar.