Nadie chequea nada
Lilia Lemoine quiso atacar a Jorge Macri por una obra parada pero cuando le avisaron que era de Milei borró el tuit
La diputada libertaria hizo una queja vecinal apuntándole a Jorge Macri a quien le aseguró que "los vecinos del Villa del Parque te odian" pero después se dio cuenta de que deberían odiarlo a Milei.
Visiblemente enojada con Jorge Macri, la diputada libertaria Lilia Lemoine publicó un tuit lleno del odio que la caracteriza, reclamándole al Jefe de Gobierno porteño por una obra que lleva paralizada unos 60 días.
Pero se ve que alguien la avisó que en realidad la obra no le pertenece a la Ciudad sino que fue paralizada por Javier Milei.
Obviamente Lilia borró el tuit a la mayor brevedad posible, pero ya era tarde y volvió a quedar en ridículo.