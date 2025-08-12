Visiblemente enojada con Jorge Macri, la diputada libertaria Lilia Lemoine publicó un tuit lleno del odio que la caracteriza, reclamándole al Jefe de Gobierno porteño por una obra que lleva paralizada unos 60 días.

Pero se ve que alguien la avisó que en realidad la obra no le pertenece a la Ciudad sino que fue paralizada por Javier Milei.

Obviamente Lilia borró el tuit a la mayor brevedad posible, pero ya era tarde y volvió a quedar en ridículo.