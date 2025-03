Mientras Pablo Grillo sigue luchando por su vida luego de haber sido alcanzado por un proyectil de la policía, y dirigentes como la senadora provincial María Florencia Arietto se refiere a el como un “daño colateral”, Lilia Lemoine subió aún más la apuesta.

Lilia Lemoine aseguró, sin ponerse colorada, que “no podés hacer un omelette sin que se rompan un par de huevos” a modo de justificar que Pablo haya salido gravemente herido cuando en realidad él ni siquiera se estaba manifestando sino que estaba haciendo su trabajo.

Ni daño colateral ni huevos para omelette, Pablo Grillo es un buen pibe cuya vida pende de un hilo por el mal trabajo de las fuerzas de Patricia Bullrich y alguien debería hacerse responsable.

Desde el piso trataron de explicarle que estaba diciendo una animalada y que el Estado era el responsable del mal accionar de sus fuerzas, pero resultó inútil. La diputada no sabe, no quiere o no puede entender.