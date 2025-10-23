La diputada Lilia Lemoine demostró una vez más que no está a la altura de formar parte de la Cámara de Diputados.

Durante una reunión de la Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo que se reunió en el Senado para reanudar el proceso de designación del Defensor del Pueblo y del Procurador Penitenciario, la diputada quiso poner en duda la compatibilidad de los funcionarios y para basar su pregunta leyó un artículo de ley pero todavía no entendió lo que leía.

Después de que leyó los requisitos e incompatibilidades para ser parte del Consejo de la Magistratura, la diputada se preguntó cómo podía ser que había candidatos que eran legisladores, ex legisladores y hasta jueces.

Anabel Fernández Sagasti, con una paciencia envidiable, le tuvo que explicar que esas incompatibilidades eran para ser parte del Consejo y no para candidatearse al mismo. Era tan obvio que nadie hubiera pensado que había que aclararlo.