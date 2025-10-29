Después del triunfo libertario en las urnas la vicepresidenta Victoria Villarruel no se expresó públicamente ni ante un medio de comunicación ni en sus redes, lo que llamó la atención de algunos.

Tal vez por una cuestión protocolar podría haber escrito algún mensaje pero prefirió no hacerlo dándole lugar a que personajes como Lilia Lemoine, la chicaneara preguntándose a qué bunker había ido el domingo.

Y ya que estaba, la diputada se encargó del comunicador libertario Eduardo Miguel Prestofelippo, más conocido como ‘El Presto’ ya que parece que no le gustan las críticas que vienen desde adentro del pensamiento libertario. O tal vez a la diputada simplemente le molesta el pensamiento y por eso le rehúye.