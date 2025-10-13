Lilia Lemoine volvió a dar la nota durante la visita de Javier Milei a las provincias de Chaco y Corrientes, donde la diputada se hizo presente y armó un verdadero escándalo. Además de haber agredido físicamente a personas durante la recorrida.

Como sucede últimamente, Milei ya no puede recorrer las calles sin ser repudiado, y por eso la diputada nacional armó un verdadero escándalo en la vía pública.

En las imágenes capturadas por los propios vecinos que asistieron al lugar se ve cómo Lemoine agrede físicamente a diferentes personas. En primer lugar, empuja a una señora a quien luego provoca con una actitud violenta y poniéndose cara a cara.

En otro de los videos, se ve cómo la diputada intenta arrebatarle el celular a una mujer que estaba grabando, y luego continúa a los gritos como si se tratara de una nena de 10 años.

Lemoine, luego de agredir a estas personas, intentó victimizarse a través del engaño al llamar a los gritos a la policía afirmando que la habían golpeado cuando sucedió todo al revés.