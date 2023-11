Lilia Lemoine, la cosplayer capaz de escrachar a una nena de once años porque le ganó en un concurso, dijo en ElTrece que La Libertad Avanza vino a “decir verdades incómodas”, dándole rasgo de verosimilitud a cada una de sus propuestas, aun las más disparatadas.

A pesar de no tener inconvenientes en subir videos de alto contenido de sexo y violencia, cuando le preguntaron por sus polémicas declaraciones contrarias a los derechos alcanzados por el feminismo y en favor de que los hombres no tengan que hacerse cargo de sus hijos si no lo desean, se mostró conservadora y su respuesta siguió en la misma dirección.

La única aclaración que hizo es que no es el momento ya que deben centrarse en solucionar la crisis económica y que este tipo de proyectos quedarán para más adelante.