“Gasté $245.000 para mí solo y me alcanza para medio mes” disparó un joven de gustos caros -hay que decirlo- pero que a pesar de apoya a Javier Milei se da cuenta de lo difícil que está comprar lo imprescindible para vivir.

Con la crisis provocada por el brutal ajuste que ejerció el plan económico de Luis Caputo, ya se empieza a sentir incluso entre quienes apoyan a La Libertad Avanza.

Este libertario le pide a Milei que haga algo para solucionar el costo de vida, lo que parece difícil que resulte cuando el gobierno está empecinado en seguir por el mismo camino.