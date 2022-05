Son esto. Si alguien lo duda, no necesita más que ver este fragmento. Los libertarios no tienen tapujos en afirmar que no les importa que haya gente se muera de hambre porque defienden esa "libertad".

Entrevistado por Jorge Fontevecchia, junto a Juan Grabois, Javier Milei dijo que está de acuerdo en que las personas se "mueran de hambre". La afirmación, expresada en un país donde millones dependen de la asistencia del Estado para vivir, no puede más que dar la pauta de qué harían si llegan a ser gobierno.