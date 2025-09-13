Antonio Laje no pudo soportar la humillante derrota de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y se la agarró con los votantes.

A Vivíana Canosa la irritó que Laje se pusiera en un pedestal y hablara desde una supuesta superioridad moral.

La conductora de Carnaval le recordó las denuncias de acoso que tuvo de sus compañeras de trabajo.

Sin que nadie le pidiera opinión, aunque para meterse en la polémica y atacar a Canosa, Lilia Lemoine lanzó un duro posteo.

"Canosa es patética. No tiene ningún tipo de credibilidad", lanzó Lilia Lemoine, diputada de La Libertad Avanza.