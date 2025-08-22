Así llegaron al poder y no parecen dispuestos a cambiar el modus operandi. La mentira y las fakes news han sido el campo de batalla, donde Lilia Lemoine se mueve como pez en el agua.

Con Luis Majul como anfitrión, en una cancha donde juega de local, la blonda libertaria no dudó en embarrar el campo con denuncias falsas para distraer y sacar el foco de atención sobre las denuncias de corrupción que caen sobre el gobierno.

Así mezcló sin distinguir fechas ni relevancia, a nombres como los de Santiago Cúneo y Jorge Rial, con hechos distintos como la corrupción en el área de discapacidad y una supuesta operación para escrachar dirigentes de La Libertad Avanza.