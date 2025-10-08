En una sesión caliente, que estuvo marcada de entrada por denuncia de Facundo Manes contra Martín Menen, la diputada Lilia Lemoine atacó en medio del debate a su excompañera de bloque, Lourdes Arrieta, ahora en el espacio "Coherencia".

El cruce entre ambas legisladoras pone en evidencia las profundas divisiones internas que sufre el oficialismo en Diputados, donde debatió para modificar el régimen de Decretos Necesidad y Urgencia (DNU) y una eventual expulsión de José Luis Espert.

"'¿Qué se puede esperar de un burro, más que una patada?", lanzó Arrieta desde su banca, para rechazar las acusaciones de Lemoine.