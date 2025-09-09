No aprende más
Lemoine fue a LN+ a defender al Gobierno y se la terminó agarrando con la madre de Ian Moche, el chico con autismo que atacó Milei
La diputada libertaria ha hecho de la mentira una estrategia política y en el estudio de LN+ hizo gala de esto al cuestionar el análisis de Jaime Durán Barba sobre la derrota de La Libertad Avanza.
Es tan llamativo que Lilia Lemoine mienta descaradamente en cada intervención que tiene como que los periodistas que la rodean no la contradigan.
Oscilando entre el fastidio -como Débora Plager- y el temor a que se enoje -entre ellos, Luis Majul- los periodistas de LN+ toleraron que la nota sea un dispendio de falsedades.
La cara de Lemoine se transformó cuando Durán Barba habló de la campaña electoral de los libertarios y los gestos del presidente que no le cayeron bien a la sociedad, entre ellos atacar a Ian Moche, un chico con autismo.
En vez de poner paños fríos, la cosplayer montó en cólera y atacó a la madre de Moche, a quien acusó de jugar políticamente con la situación de su hijo.