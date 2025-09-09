Es tan llamativo que Lilia Lemoine mienta descaradamente en cada intervención que tiene como que los periodistas que la rodean no la contradigan.

Oscilando entre el fastidio -como Débora Plager- y el temor a que se enoje -entre ellos, Luis Majul- los periodistas de LN+ toleraron que la nota sea un dispendio de falsedades.

La cara de Lemoine se transformó cuando Durán Barba habló de la campaña electoral de los libertarios y los gestos del presidente que no le cayeron bien a la sociedad, entre ellos atacar a Ian Moche, un chico con autismo.

En vez de poner paños fríos, la cosplayer montó en cólera y atacó a la madre de Moche, a quien acusó de jugar políticamente con la situación de su hijo.