Están desacostumbrados a ser criticados y cuestionados en la calle, pero es algo que crece y cada vez sucede con más frecuencia.

La Libertad Avanza llegó para, supuestamente, combatir a "la casta" por lo que muchos de sus dirigentes no tenían antecedentes en la política.

Pero con la mitad del período presidencial cumplido ya hay muchas cosas de las que se tienen que hacer cargo, y Lilia Lemoine lo sufrió en carne propia.

Utilizando el mismo argumento que los libertarios usaron para defenestrar a los políticos, este hombre le echó en cara que es una funcionaria pública que debe responder por lo que ocurre, y que él tiene derecho a hacerle todos los reclamos que quiera.