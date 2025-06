Lilia Lemoine volvió a hacerse la heroína en el canal oficialista por excelencia, que le da voz y cámara a cualquier personaje del gobierno.

Allí aseguró que pasaría frente a la multitud de militantes que se encuentra en la esquina de San José y Humberto Primo, en manifestación de apoyo a Cristina Fernández de Kirchner, tras el fallo condenatorio y completamente arbitrario de la Corte Suprema de Justicia.

“Encontraré la forma”, expresó la diputada libertaria respecto a infiltrarse en la marcha y pasar por el lugar, y aseguró: “Todos somos argentinos y tenemos derecho a circular por la calle”.

“Si yo no puedo circular por esa calle quiere decir que no estamos en estado de derecho”, aseguró con total falacia la legisladora, y las reacciones no tardaron en llegar.