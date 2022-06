Baby Etchecopar amenazó a mujeres periodistas que emitieron un comunicado repudiando la actitud de Baby y su maltrato a Cristina Pérez.

No se quedó tranquilo ni pidió disculpas por el exabrupto y el maltrato sino que redobló la apuesta y volvió a tratar a su colega de "cagona" justificándolo con que, para él el Presidente también lo es.

Baby aseguró que se peleó con "esta chica con la que no come pizza" por poner palabras en su boca que él no había dicho.