Le dicen de todo
Leila Gianni se hizo la picante con una foto provocadora y las redes le recuerdan su pasado kirchnerista
La candidata a concejal por La Libertad Avanza en La Matanza publicó un posteo con la consigna "Kirchnerismo Nunca Más". Le responden con imágenes que la muestran militando para el peronismo.
Con la intención de negar su pasado político, la candidata a concejal por La Libertad Avanza en La Matanza, Leila Gianni, publicó en su cuenta de Twitter una foto de campaña con la consigna “Kirchnerismo Nunca Más”.
La publicación generó una inmediata ola de reacciones en redes sociales, por el repudio que genera la banalización de la consigna, y también por su paso por las filas del kirchnerismo.
Muchos usuarios respondieron con chicanas y burlas: