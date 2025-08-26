Con la intención de negar su pasado político, la candidata a concejal por La Libertad Avanza en La Matanza, Leila Gianni, publicó en su cuenta de Twitter una foto de campaña con la consigna “Kirchnerismo Nunca Más”.

La publicación generó una inmediata ola de reacciones en redes sociales, por el repudio que genera la banalización de la consigna, y también por su paso por las filas del kirchnerismo.

Muchos usuarios respondieron con chicanas y burlas: