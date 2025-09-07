Leila Gianni aseguró, mas de una hora antes de conocerse los resultados oficiales, que estaba ganando en La Matanza, según las primeras actas que le estaban llegando.

Sin embargo, los bocas de urna de todos los canales de televisión y portales dan una clara victoria de Fuerza Patria en la tercera sección por lo que, si bien Leila entraría como concejal, La Libertad Avanza no tendría mucho que festejar.

Pero como Leila en sus palabras no hizo referencia a su partido pero si aseguró que iba ganando, las redes se preguntan si volvió al peronismo.