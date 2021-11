Para Leandro Santoro las execrables declaraciones de Patricia Bullrich sobre la situación de salud de Cristina Kirchner tienen el doble de gravedad porque él no cree que ella realmente piense así, sino que le está llenando la cabeza a su electorado.

Pero además el candidato se refirió a las declaraciones electoralistas de Javier Milei y Facundo Manes diciendo que no cobrarán su dieta y aclaró que él si va a cobrar su sueldo porque de otro modo no tendría para vivir y mantener a su familia ya que no recibe dinero de grandes empresas como el economista libertario ni está salvado como Manes.

Para para dejarlo aún más claro habló del costo de la democracia aclarando que siempre es preferible que los políticos reciban su sueldo de parte del Estado y no de los privados ya que eso garantiza su independencia.