Todo el armado de la causa se cae en pocos minutos si la sociedad escucha lo que tiene para decir la defensa de Cristina Kircher, que desmonta la trama del lawfare que organiza la corporación judial con la complicidad de los medios hegemónicos.

Los letrados ya enunciaron que la acusación contra la Vicepresidenta en la causa Vialidad ha quedado "fulminada" luego de la declaración de "más de cien testigos, peritos, contadores, ingenieros" en casi tres años de juicio oral.

"Todo eso determinó que la acusación quedara fulminada", aseguró el abogado Carlos Beraldi durante su alegato ante el Tribunal Oral Federal 2.

Beraldi comenzó con una exposición en la que remarcó que "quedó demostrado" que la acusación es "falsa y sin fundamentos".

"No bajamos los brazos en ningún momento", remarcó Beraldi y destacó que "la verdad siempre triunfa y eso es lo que ocurrió en este juicio" porque "quedó demostrado" que las acusación "carecía de verosimilitud", y fue "falsa y sin fundamentos".

Así lo afirmó al comenzar a exponer su alegato final, pasadas las 8 de este lunes, de manera virtual, ante los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu. Beraldi inició su exposición con una introducción en la que destacó que, "desde el inicio de este proceso y al igual como ocurrió con el resto de las causas que se fueron formando, la decisión de la doctora Cristina Fernández de Kirchner y nuestro consejo profesional siempre fue que debíamos presentarnos en todos los expedientes".

El objetivo era "demostrar con todos los instrumentos legales que existen que los cargos eran falsos y aguardar el momento en que la prueba que se recogiera en un juicio iba a demostrar exactamente lo que nosotros tenemos afirmado", agregó. "En esa tarea que fue muy ardua, empezó hace seis años, no bajamos los brazos en ningún momento", aun "cuando tuvimos que soportar, no consentir, soportar, distintas arbitrariedades insólitas que no tienen antecedentes en nuestro país ni creo que en el mundo", subrayó Beraldi.

El abogado señaló que la Vicepresidenta fue citada "en un mismo día a prestar ocho declaraciones indagatorias", al aludir a una decisión que tomó en su momento el fallecido juez federal Claudio Bonadio.

También mencionó una ocasión en que a él, como abogado defensor, lo retiraron de un allanamiento por "orden directa del magistrado" y, con eso, se violentaron "todas las garantías que hacen directamente a la inviolabilidad del domicilio y derecho a defensa".

Pero el defensor de la Videpresidenta advirtió además que "las irregularidades no sólo tuvieron como destinataria a la doctora Cristina Fernández de Kirchner o a esta defensa, sino que, incluso, superando todos los límites, se dirigieron hacia su familia, específicamente hacia su hija que, como todos sabemos, nunca desarrolló ninguna actividad política, pero eso no fue ningún óbice para que se estigmatizara, se la atacara y se quebrantara su salud", enfatizó.

"Escuchamos cosas insólitas que después se repiten en los medios de comunicación, como que la prueba que la fiscalía tiene es contundente y va en relación al peso a la cual se le adjudica un tonelaje de tres toneladas", aseveró Beraldi.

Y remarcó: “Nunca en mi vida he escuchado semejantes disparates, de los cuales es difícil volver”