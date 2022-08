El periodista de C5N Lautaro Maislin le respondió al diputado por La Libertad Avanza, Javier Milei, quien lo acusó de "plantarle una persona para que lo escrache". "No se hace eso de plantarle un escrachador a una persona", reclamó el legislador contra el cronista.

En el programa Argenzuela, que conduce Jorge Rial, el dirigente liberal aseguró: "Yo no sufro ningún escrache salvo algún notero me siembre un escrachador. Un movilero de ustedes lo hizo el otro día y justo lo enganchó mi custodio cuando lo intentaba hacer y él no sabía quien era", en relación a Lautraro Maislin.

Luego, desde la misma señal, Maislin desconoció los hechos y detalló que "estos tipos estaban agrediendo a todo y la verdad que es insostenible que estén a la entrada de la Cámara de Diputados".

"Lo que le pasó a Javier Milei, seguramente en la próxima sesión van a volver a estar y cada vez que uno quiere entrevistar a una persona terminan agrediendo y escrachando", enfatizó el periodista.

"Lo hago público porque estoy podrido, vengo de padecer a estos tipos que me quieren pegar y ahora a un diputado que me acusó de estar plantando un escrache. Lo llamé por teléfono por privado pero me cortó y me dijo que yo era un delincuente ", reveló Lautaro.