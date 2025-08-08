Una estadista
Las reveladoras declaraciones de Pettovello: "Hay un sector que cree que ser opositor es oponerse"
Una de las principales ministras de Javier Milei, que no suele dar declaraciones a los medios por sus antiguos bochornos ante las cámaras, mantuvo una entrevista en Carajo, donde lanzó una frase que dejó a todos pensando... pensando en cómo puede ser ministra.
Sandra Pettovello reapareció ante las cámaras y seguramente le vuelvan a decir que desaparezca de nuevo, porque ya dejó una frase más que insólita.
En la charla, la polémica ministra de Capital Humano comentaba que los argentinos “votaron un cambio” y que espera que “ese cambio se pueda cumplir” por qué “así es la democracia”.
Hasta ahí todo bien, pero luego dio una masterclass de ridiculez: “A veces se siente que hay un sector de la política que piensa que ser oposición es oponerse”.
La frase ya tiene repercusión en redes sociales como ocurrió ni bien asumido el gobierno de Milei, cuando esta misma ministra fue denunciada por retener alimentos para comedores y, para colmo, increpar a personas que le fueron a reclamar por estos alimentos.