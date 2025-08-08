Sandra Pettovello reapareció ante las cámaras y seguramente le vuelvan a decir que desaparezca de nuevo, porque ya dejó una frase más que insólita.

En la charla, la polémica ministra de Capital Humano comentaba que los argentinos “votaron un cambio” y que espera que “ese cambio se pueda cumplir” por qué “así es la democracia”.

Hasta ahí todo bien, pero luego dio una masterclass de ridiculez: “A veces se siente que hay un sector de la política que piensa que ser oposición es oponerse”.

La frase ya tiene repercusión en redes sociales como ocurrió ni bien asumido el gobierno de Milei, cuando esta misma ministra fue denunciada por retener alimentos para comedores y, para colmo, increpar a personas que le fueron a reclamar por estos alimentos.