Karina Milei decidió salir de abajo de la tierra y reapareció durante un acto en Tucumán, donde la cúpula de La Libertad Avanza (que cada vez es más chica) inauguró la campaña nacional para competir el próximo 26 de octubre.

Karina se mostró acompañada por el ministro del Interior, Lisandro Catalán, el presidente de la cámara de Diputados, Martín Menem, y otras figuras libertarias como Lilia Lemoine e Iñaki Gutiérrez, en un intento demostrar algo de unidad en medio de una grieta tremenda.

Allí, en el club Villa Luján, la hermana del presidente que está envuelta en uno de los peores casos de corrupción y coimas de la historia argentina, habló ante las personas que se acercaron al lugar y los funcionarios presentes.

Pero, como ha sucedido otras veces, el discurso de Karina fue realmente paupérrimo, con frases completamente vacías y muchos problemas al momento de sobrellevar un hilo conductor de la narrativa.

Por eso las redes reaccionaron con un montón de memes que se hicieron viral en las últimas horas, como también una frase insólita que Karina lanzó y que rememora a otras épocas de la Argentina no muy lejanas: "Los cambios están viniendo, ya se van a notar".