Javier Milei estuvo en A24 en nota con Pablo Rossi. Allí, el presidente no pudo explicar en detalle el plan del Gobierno de la nueva reforma laboral.

Y además, respondió con una insólita afirmación cuando el periodista le preguntó por los casos de corrupción que salpican al gobierno: "El kirchnerismo nos operó y plantó pruebas con los servicios de inteligencia".

Y las redes le responden y recuerdan $LIBRA, las coimas de Karina Milei, el narcoescándalo de José Luis Espert…: