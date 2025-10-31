Nuestro amo juega al esclavo
Las redes responden a la insólita acusación de Milei: "El kirchnerismo nos operó y plantó pruebas con los servicios de inteligencia"
El presidente respondió con esa afirmación en nota con Pablo Rossi en A24 cuando el periodista le pregunto por los casos de corrupción y narcoescándalo que el Gobierno enfrenta en la Justicia de nuestro país y Estados Unidos.
Javier Milei estuvo en A24 en nota con Pablo Rossi. Allí, el presidente no pudo explicar en detalle el plan del Gobierno de la nueva reforma laboral.
Y además, respondió con una insólita afirmación cuando el periodista le preguntó por los casos de corrupción que salpican al gobierno: "El kirchnerismo nos operó y plantó pruebas con los servicios de inteligencia".
Y las redes le responden y recuerdan $LIBRA, las coimas de Karina Milei, el narcoescándalo de José Luis Espert…: