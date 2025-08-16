Después de la polémica difusión de videos fake sobre Axel Kicillof, los integrantes de La Libertad Avanza publicaron unos desagradables carteles callejeros con la única intención de extender la campaña sucia contra la oposición.

Y así como el presidente Milei volvió a faltarle el respeto a la frase "Nunca Más" en el acto que encabezó en La Plata, los libertarios lo hicieron con los carteles que aparecieron en la provincia de Buenos Aires.

En la imagen se observa una adulteración del rostro de Cristina Kirchner, Axel Kicillof y otros referentes del kirchnerismo que aparecen montados como zombies bajo el lema: “Kirchnerismo Nunca Más”.

Según trascendió, por el momento se conocieron dos carteles, uno en Villa Sarmiento y el otro en Ciudadela.