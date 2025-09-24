Los cuerpos hallados este miércoles en una vivienda de Florencio Varela son de las tres chicas que estaban desaparecidas desde el viernes pasado en Ciudad Evita, en La Matanza.

Las víctimas son: Morena Verri, Brenda Loreley Del Castillo, ambas de 20 años, y Lara Morena Gutiérrez, de 15.

El caso, investigado como un triple femicidio con posibles vínculos con trata de personas y narcotráfico, expone una vez más la violencia extrema contra las mujeres y la urgencia de políticas efectivas de prevención y justicia.

En ese marco de dolor e indignación social, el periodista de Clarín Claudio Savoia publicó un comentario en redes sociales que generó un fuerte repudio.

"Tres cuerpos descuartizados. Trata de personas. Narcos. Inseguridad. Femicidios. Abusos. PBA. Marginalidad. Gestión Kicillof. Y no olviden que en la pandemia muchos miles de delincuentes fueron liberados por el gobierno peronista, que tuvo más empatía con ellos que con Solange", escribió Savoia.

Los usuarios criticaron sus palabras, acusándolo de politizar una tragedia y "caranchear" con el dolor de las víctimas: