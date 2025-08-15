Karen Reichardt comenzó su “carrera artística” junto a Raúl Portal a fines de los 89 y se convirtió en uno de los rostros más populares de la televisión de los 90, con su participación en Peor es nada y Brigada Cola, una mezcla de exposición mediática y el humor picaresco.

Tiempo después condujo un programa de fútbol con un panel de mujeres como confesa hincha de River y en los últimos tiempos consiguió un lugarcito en la TVPública para conducir un programa de perros y gatos.

Hoy vuelve a ser noticia por los rumores que la ubican como segunda candidata a diputada bonaerense de La Libertad Avanza, detrás de José Luis Espert, sin estudios conocidos su único mérito parece ser una explícita militancia a favor de Javier Milei.