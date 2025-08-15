Muy preparada
Las redes recuerdan la trayectoria de Karen Reichardt, que estará junto a Espert en la lista libertaria de la Provincia
Si bien aún falta definir el lugar de la exvedette todo indicaría que sería la segunda, justamente por su posicionamiento mediático, algo que parece importante dentro de las filas de los libertarios.
Karen Reichardt comenzó su “carrera artística” junto a Raúl Portal a fines de los 89 y se convirtió en uno de los rostros más populares de la televisión de los 90, con su participación en Peor es nada y Brigada Cola, una mezcla de exposición mediática y el humor picaresco.
Tiempo después condujo un programa de fútbol con un panel de mujeres como confesa hincha de River y en los últimos tiempos consiguió un lugarcito en la TVPública para conducir un programa de perros y gatos.
Hoy vuelve a ser noticia por los rumores que la ubican como segunda candidata a diputada bonaerense de La Libertad Avanza, detrás de José Luis Espert, sin estudios conocidos su único mérito parece ser una explícita militancia a favor de Javier Milei.