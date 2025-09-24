Tras la reunión entre Javier Milei y Donald Trump que generó todo tipo de burlas por la genuflexión del presidente de la Nación, el Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, confirmó este miércoles la negociación de un swap con Argentina por u$s20.000 millones.

¿Qué pediría a cambio Estados Unidos? Bueno, más allá de que el gobierno niegue que los yanquis impusieron condiciones -como lo hizo el canciller Gerardo Werthein-, el propio Joni Viale anticipó algunas de las condiciones que exigiría la gestión Trump.

En el comunicado emitido por la cuenta de X del Tesoro, se aseguró que trabajan "en estrecha coordinación con el Gobierno para evitar una volatilidad excesiva"; y que Estados Unidos está "listo para hacer lo necesario para apoyar al pueblo argentino".

Y las redes reaccionaron: