Crece el escándalo
Las pruebas de Mauro Federico para prender fuego a Milei: «Tiene relación directa con los Kovalivker»
El gobierno nacional atraviesa una fuerte crisis interna tras la filtración de audios que evidencian un esquema de corrupción en las filas libertarias. «Vamos a demostrar que el presidente Milei tiene relación directa con los Kovalivker», anticipó el periodista de Argenzuela.
“No nos conocen” dijo Mauro Federico hace unos días cuando intentaron sobornarlo personas cercanas al gobierno para que no de a conocer los audios de Karina Milei.
Por este motivo, el periodista y panelista del programa Argenzuela anticipó que darán a conocer información que podría comprometer directamente al presidente Javier Milei en el escándalo de las coimas en el ámbito de la discapacidad.
“El escándalo sigue, nosotros vamos a demostrar el lunes que el presidente Milei tiene relación directa con los Kovalivker”, anticipó en C5N. Y agregó: “No es solamente Spagnuolo, Lule y Martín (Menem), el presidente Javier Milei tiene vínculo con los Kovalivker, no puede mirar para otro lado".