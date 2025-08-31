“No nos conocen” dijo Mauro Federico hace unos días cuando intentaron sobornarlo personas cercanas al gobierno para que no de a conocer los audios de Karina Milei.

Por este motivo, el periodista y panelista del programa Argenzuela anticipó que darán a conocer información que podría comprometer directamente al presidente Javier Milei en el escándalo de las coimas en el ámbito de la discapacidad.

“El escándalo sigue, nosotros vamos a demostrar el lunes que el presidente Milei tiene relación directa con los Kovalivker”, anticipó en C5N. Y agregó: “No es solamente Spagnuolo, Lule y Martín (Menem), el presidente Javier Milei tiene vínculo con los Kovalivker, no puede mirar para otro lado".