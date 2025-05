La noticia del nuevo Papa León XIV, sacudió el mundo. Y las reacciones fueron diversas, y bien diferentes, sobre todo en el caso de las publicaciones con la que Javier Milei y la expresidenta Cristina Kirchner expusieron en sus cuentas personales.

El jefe de Estado escribió “LAS FUERZAS DEL CIELO HAN DADO SU VEREDICTO DE MODO CLARO. No más palabras Sr. Juez. Fin”, acompañado de la imagen de un sumo pontífice caracterizado como un león.

En cambio, CFK eligió las palabras: "No hace falta aclarar que no creo en las casualidades; y hoy, una vez más, lo vuelvo a confirmar. En el día de la Virgen de Luján, patrona de Argentina y de Río Gallegos, tenemos nuevo Papa, que recordó con afecto a Francisco, nos habló en nuestra lengua, rezó por la paz y adoptó el nombre de León XIV. León XIII fue el Papa del trabajo… padre de la doctrina social de la Iglesia, a partir de su maravillosa encíclica Rerum Novarum.

Lo dicho… no creo en las casualidades". .

El juego de las diferencias.