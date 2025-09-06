La discusión sobre el ofensivo tuit del “Gordo Dan” contra Luis Juez derivó en un explosivo momento televisivo en TN. Ricardo Canaletti, visiblemente enojado, se cruzó con Mariano Pérez.

En el segmento conducido por Jonatan Viale, el columnista se puso furioso y lanzó :“¿A este pibe de dónde lo sacaron?. “Un millón y medio de suscriptores tengo”, respondió el seguido de Milei.

La frase provocó la burla de Canaletti: “Si vos me decís un millón de lectores, te doy bola... Suscriptores me dice el nene”.

La tensión fue en aumento y la controversia llegó a las redes sociales: