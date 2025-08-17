Alma de cosplayer
Las mejores reacciones y memes por el ridículo disfraz de militar que usó Milei en un acto
El presidente se volvió a disfrazar de militar durante el acto en conmemoración del general José de San Martín en la Casa Rosada, y las redes estallaron con todo tipo de memes y comentarios burlándose del mandatario libertario.
Javier Milei volvió a ser el hazmerreír de las redes sociales durante este domingo, luego del acto en conmemoración del General José de San Martín que se realizó en Casa Rosada.
Allí el mandatario se mostró completamente disfrazado con ropa militar, y rodeado de granaderos y el Ejército, además del ministro de Defensa, Luis Petri: otro gran cosplayer.
Allí también el presidente estuvo reunido con Lilia Lemoine y con Macarena Jimena Rodríguez, quienes incluso se jactaron de su vestimenta en las redes.
Claro que la gente no lo perdonó y por éstas horas hay todo tipo de memes y comentarios respecto a una nueva versión de Milei estilo militar.