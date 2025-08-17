Javier Milei volvió a ser el hazmerreír de las redes sociales durante este domingo, luego del acto en conmemoración del General José de San Martín que se realizó en Casa Rosada.

Allí el mandatario se mostró completamente disfrazado con ropa militar, y rodeado de granaderos y el Ejército, además del ministro de Defensa, Luis Petri: otro gran cosplayer.

Allí también el presidente estuvo reunido con Lilia Lemoine y con Macarena Jimena Rodríguez, quienes incluso se jactaron de su vestimenta en las redes.

Claro que la gente no lo perdonó y por éstas horas hay todo tipo de memes y comentarios respecto a una nueva versión de Milei estilo militar.