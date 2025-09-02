Mientras los voceros del gobierno acomodan su discurso según la conveniencia, y así como en el programa que conduce Jonatan Viale en TN justificaron la decisión judicial de impedir que se difundan los audios de Karin Milei, en otros medios anticiparon que pasaran ese material.

De todas formas, la administración libertaria intensificó su ataque contra la libertad de expresión con un polémico mensaje difundido por el propio presidente Javier Milei.

“A cada paso sigue quedando en claro la red de espionaje ilegal de la que un grupo de periodistas ha sido parte”, posteó Milei en alusión a los comunicadores de Radio 10, Carnaval y C5N Jorge Rial y Mauro Federico.

"Estos espías que se disfrazan de "periodistas" quieren desviar la atención del tema real. No están por encima de la ley. Se creen impunes y no lo son", agregó el presidente y las respuesta no se hicieron esperar: