Alguno podrá pensar que se trata de una parodia, pero no. Todo sucedió en entrevistas al azar que se realizaron desde el bunker de la Libertad Avanza.

"No creemos que suceda, no queremos opinar al respecto. Lo que decida Javier será lo correcto. Con la casta no se negocia", dijo el joven libertario de la melena larga respecto de un posible acuerdo con Mauricio Macri, de la 'casta política'.

Sin embargo, ante la repregunta, dijo que "si sucede sucederá".

"Vengo desde Miami para este evento. Si en algún futuro esa unión tiene un futuro, hay que hacerlo. A este país para sacarlo adelante hay que manejarlo como si fuera un negocio. Así que en un futuro nos sentamos y lo charlamos, ¿qué te parece?", le dijo la joven que estaba ahí.