Alguna vez se dijo que la estadística es la ciencia que indica que si uno se come un pollo y otro no come nada, cada uno comió medio pollo.

Esto sirve para dejar en claro que con los números se pueden hacer muchas variaciones para acomodarlos a nuestro gusto.

Eso es lo que hizo Jonatan Viale, comparando datos de 2017 -cuando el macrismo hizo una gran expansión monetaria para ganar las elecciones de medio término- con los de 2022, tras una pandemia, una guerra, y las consecuencias de la desastrosa administración macrista.