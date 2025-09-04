La convocatoria del acto de cierre de campaña de LLA en el que participó Javier Milei fue peor de lo que se esperaba. Por lo menos así lo muestran las imágenes reales.

A pesar de que el mandatario esperaba miles y miles de personas, apenas se acercaron un puñado de libertarios, acompañados por militantes pagos e incluso barras bravas de algunos clubes.

En concreto, y a pesar de todos los esfuerzos del poder político que hoy gobierna el país, la asistencia fue claramente paupérrima.

A sabiendas de esto, desde el espacio oficialista prohibieron la utilización de drones o todo tipo de imágenes aéreas. Pero no contaron con la astucia del helicóptero bonaerense.

Un helicóptero de la policía de la provincia de Buenos Aires sobrevoló la zona y mostró el predio a menos de la mitad de asistencia, por lo que sus imágenes recorren las redes sociales.

A pesar de que algunos candidatos como Tronco aseguraron que habían unas 8000 personas, hasta Fantino reconoció que la cantidad de gente fue deplorable.