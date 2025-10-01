Tony Janzen Valverde Victoriano, más conocido como Pequeño J, es señalado como el hombre detrás del asesinato de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez.

El joven de 20 años fue detenido en Lima gracias a la colaboración de la policía de ese país con la policía bonaerense.

"Nos están echando la culpa", dijo Valverde Victoriano durante su traslado a la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional de Perú (PNP). Los periodistas que lo esperaban le preguntaron qué le diría a la familia de las jóvenes asesinadas, a lo que Pequeño J respondió que "tienen que encontrar al culpable".

"Me echaron la culpa nomás, nosotros no matamos a nadie, hay que encontrar al culpable, yo no tuve nada que ver" fueron sus escuetas palabras.

En conferencia de prensa, el general Zenón Santos Loayza Díaz jefe de la Dirección de Antidrogas de la PNP, confirmó que la policía de la provincia de Buenos Aires aportó información clave para detener a Pequeño J.

Loayza Díaz explicó que llegó a Perú vía terrestre desde Bolivia y que había contratado "los servicios" para que lo llevaran hasta la ciudad de Lima.