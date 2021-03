"Darle la vacuna a tipos de 40 años es una tremenda pelotudez", al tiempo que expresó: "No conozco a nadie joven que haya muerto por coronavirus", djio el auditor general de la Nación, Miguel Ángel Pichetto.

Entrevitado en FM Futurock excandidato a Vice de Macri dijo además que: "Estoy harto de todo este tema de la pandemia, fueron siete meses en prisión domiciliaria".

El conductor Juan Amorín lo cruzó por sus afirmaciones y le pidió que en estos temas deje hablar a los expertos. Es que sin ser un hombre de la ciencia, Pichetto opinó cómo debería ser el programa de vacunación yendo en contra de lo que dicen los expertos en el tema.

Además dijo que "no me vacuné ni me pienso vacunar por ahora. Cualquier país bananero de cuarta compró la vacuna de Pfizer y nosotros no, no se explica", y agregó: "A los 35 años te comes el mundo. A lo sumo que te den la vacuna de la rabia no la del coronavirus".