La diputada nacional por Corrientes, Estela Mercedes Regidor Belledone, que fue la que durante el debate sobre el aborto comparó a las mujeres embarazadas con perras preñadas, ahora tendrá que explicar por qué se quedaba con el 50% del sueldo de sus empleados.

Tweet de Lautaro Maislin

Además a la legisladora la grabaron mientras amenazaba a sus empleados con que si no estaban de acuerdo se quedarían sin contrato.

“El que no está de acuerdo me dice, porque hoy es 25 y podemos rescindir perfectamente el contrato. Van a cobrar 40.000 pesos cada uno. El resto es reintegro”, dice en el audio difundido anoche.

En otro de los audios Regidor explica además cómo sería el mecanismo: “Vos tenés que tener un sobre de cada uno, entonces cuando ellos te dan, hacés el recuento, ponés el nombre y cerrás el sobre, y yo te voy a decir cada mes a quién le vas a entregar. Vos te encargás de ellos, yo me encargo de lo que es mío. Lo mío es mío”. En otra parte se escucha: “Si el recibo en mano dice 80, entonces 40 se quedan y 40 ponés en la otra”, concluyó.

Pero además la legisladora trata de justificarse con argumentos realmente increíbles y que de por sí constituyen un delito: “Yo sé, vos me dirás que tu familia y demás, pero yo también tengo familia y he dejado de ganar y de ahorrar. Yo sé que otros diputados, los tipos se las quedan, no hacen las donaciones que yo hago, ni contratan en negro como yo contrato. Tengo gente a la que le doy una ayuda económica en negro”.

Tras la denuncia pública, sectores políticos opositores correntinos amenazan con elevar una denuncia penal. Ante esta situación y la escalada del escándalo, la legisladora, delfín del hombre fuerte del radicalismo correntino, Ricardo Colombi, se expresó a través de un comunicado. Dijo que la editaron maliciosamente, pero que pedirá licencia y se someterá a la Justicia para que aclare lo sucedido.