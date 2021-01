"Por contacto estrecho con un compañero que dio positivo de Covid-19, me encuentro aislado desde el jueves a la tarde", explicó en su red de Twitter.

Agregó: "Me realicé el hisopado y hoy me dieron el resultado positivo". "Estoy bien, tomando todos los recaudos necesarios. El virus no terminó, sigamos cuidándonos", concluyó.

Tras la confirmación del contagio, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, le envió a su ministro "un abrazo a la distancia".

"Te mando un abrazo a la distancia querido compañero Larroque, espero que pase pronto! Ya tenemos la vacuna, pero es fundamental que sigamos cuidándonos", posteó en su red de Twitter.