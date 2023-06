Ante la consulta clara y contundente de que Macri le había dado con un fierro, Horacio Rodríguez Larreta eligió el camino de la no confrontación aunque quiso dejar en claro que él es diferente: "Jamás me han escuchado criticar a alguien de Juntos, aunque a mí me lo hagan".

Luego dio detalles al aclarar que en los 23 años que llevan trabajando juntos han tenido infinidad de coincidencias pero que podían tener alguna diferencia pero que lo respeta mucho.

Después aclaró que el continúa con su idea de llevar gente externa para sumar al espacio opositor como hiciera el mismo Mauricio incorporando a Miguel Angel Pichetto y hasta ofreciéndole el cargo de vicepresidente de la Nación.

Como si esto fuera poco Larreta aclaró que Macri siempre ha tenido "palabras de elogio" para con Juan Schiaretti.